Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о съемках клипа в их доме: «Я такого злого Вову не видела!»

Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими одного из выпусков «Орел&Решка» и вместе с командой тревел-шоу побывали в Иордании. Так как золотая карта досталась Наде, ее супругу пришлось путешествовать со 100 долларами и знаменитым красным рюкзаком. Но это вовсе не помешало Дантесу купить любимой в подарок колечко за 50 долларов, и чтобы сэкономить оставшийся бюджет, артист решил воспользоваться одной из иорданских традиций. В этой стране местные, у которых есть такая возможность, должны пустить пожить в своем доме любого гостя на три дня, не задавая никаких вопросов. Так Дантес смог остановится на ночь у местного иорданца, не потратив при этом ни цента.

Однако сам артист на съемках «Тревел краш-теста» признался, что вряд ли сам так же легко смог пустить бы в свой дом незнакомцев. Хотя, как мы все знаем, не так давно вышел клип Дантеса на трек «SASHA», который был снят в их с Надей доме. Получается, Владимир впустил в дом не только съемочную группу, но и, по сути, всех зрителей!

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Надя рассказала в интервью Новому каналу, что на самом деле ее мужу эти съемки дались очень непросто:

– Это длилось двое суток. Признаюсь, такого злого Вову не видела вообще очень давно! Он очень нервничал. Я пришла, а они (съемочная группа – прим. ред.) смотрели на меня умоляющими глазами и радовались: «Надя, ты лучик света! Он такой злой!»

– Я не злой был, я их подкалывал! Потому что очень многое не получалось, – вспоминает Дантес. – Если б они развалили дом, ты бы не была такой счастливой и радостной! 🙂 Ты не видела, что там происходило. И давай не будем забывать, что мы снимали клип в тот же день, когда вернулись из Иордании со съемок «Орла&Решки»! У меня были тесты, я спал два часа, приехал домой, и сразу привезли технику, декорации. И вообще никакой, уставший, я репетировал. У нас тогда еще остался ночевать наш друг – режиссер Леня Колосовский, и мы легли спать в два часа ночи. А в шесть утра уже встали снимать клип и снимали до пяти утра следующего дня. Только потом я смог отдохнуть! Поэтому, надо сказать, что «Орел &Решка» тоже повлияли на мое настроения в день съемок клипа. Но всё получилось классно!

Каким получился клип Владимира Дантеса на песню «SASHA», вы можете посмотреть прямо сейчас. И даже если уже видели его, пересмотреть еще раз, зная, каким было реальное закулисье съемочного процесса.

Еще больше историй из Иордании и откровений Нади Дорофеевой и Вовы Дантеса – в полном выпуске «Тревел краш-теста» с ведущими «Орла&Решки» на YouTube Нового канала!

И не забудьте в эту субботу, 24 апреля, в 10:00 включить Новый канал и посмотреть новый выпуск тревел-шоу из Барселоны, ведущими которого стали Верка Сердючка с мамой и Вера Брежнева!

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