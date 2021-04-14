Владимир Дантес потратил половину бюджета на кольцо для Нади Дорофеевой

Супруги рассказали, что подарили друг другу после съемок в тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет»

Самая яркая пара украинского шоу-бизнеса — Надя Дорофеева и Владимир Дантес — поженились более пяти лет назад, но до сих пор продолжают готовить друг другу романтические сюрпризы и дарить милые подарки. Например, в Иордании на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывал Новый канал, Владимир Дантес потратил половину своего бюджета — 50 долларов — на золотое колечко для супруги.

— В Аммане есть целая улица с ювелирными магазинами. Золото там продают супервысокой пробы, оно более качественное, чем у нас. Золотых украшений там очень много, и они очень дорогие. Мне показывали цепочку, инкрустированную бриллиантами, за 15 тысяч долларов. Спасибо, давайте дальше, — посмеялся Владимир Дантес. — Кстати, в Иордании мужчины не носят золото, только женщины. Но в одном магазине я встретил парня всего в серебре, и тот признался, что носит золото на шее — небольшое украшение, которое подарила любимая. Ему нельзя носить золото, но любовь — превыше всего! Это самое милое, что я слышал.

Надя, которая гуляла по столице Иордании с золотой безлимитной картой, тоже не оставила мужа без подарка.

— Я привезла Вове кучу классных благовоний, которые купила в Петре. Вова очень их любит, как и сухие духи — у нас дома ароматные палочки стоят в каждой точке! — призналась ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале Надя Дорофеева.

Больше инсайдов со съемок «Орла&Решки. 10 лет» в Иордании от Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса — в «Тревел краш-тесте» на YouTube-канале Нового:

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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