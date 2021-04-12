Надя Дорофеева побывала в гостях у бедуинов

Певица и ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале познакомилась с кочевниками в пустыне Иордании

Поездка певицы Нади Дорофеевой в Иорданию со съемочной группой тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывает Новый канал, получилась достаточно контрастной. В первый день девушка жила в королевском люксе и питалась в одном из самых дорогих ресторанов страны, а уже на следующий отправилась в пустыню — посмотреть на древний город Петру и познакомиться с бедуинами (это арабы, которые ведут кочевой образ жизни).

— Бедуинов долго искать не пришлось — они живут прямо на территории Петры, в старых пещерах и дворцах. Власти их не выгоняют, а бедуины за это поддерживают Петру в чистоте, — рассказала Надя Дорофеева.

Бедуины хоть и живут в тысячелетних пещерах, но вполне продвинутые. Получают электричество от солнечных батарей, у всех есть современные гаджеты. А еще у них везде идеально работает интернет! На жизнь бедуины зарабатывают в основном туризмом — катают на ослах, продают туристам сувениры и проводят экскурсии по своим жилищам.

Кочевники достаточно гостеприимны: они пустили ведущую в свой дом, угостили кофе с кардамоном и даже сделали ей макияж — накрасили Наде глаза традиционной подводкой кохи из золы скального можжевельника.

— Это очень важный процесс для зрения. Так глаз впитывает все важные вещества, которые ему нужны, — объяснил местный гид Таир. — Говорят, что зрение у бедуина, как у орла. Они живут в непростых условиях — солнце, пыль, грязь. При этом вы не увидите бедуинов в очках, даже если им 70-80 лет — видят лучше некоторых молодых.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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