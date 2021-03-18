Дантес – SASHA: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Співак, блогер і телеведучий Володимир Дантес представив кліп на нову пісню «SASHA». У ній, з властивою Дантесу іронією, співак розповідає про те, що переживають дівчата після розставання зі своїми коханими: кардинально змінюють життя, роблять каре або танцюють до ранку в клубі «під мінімал». Режисером роботи, за традицією став, Леонід Колосовський.

Що цікаво: в новому кліпі співак вперше показав глядачам будинок, в якому живе з Надєю Дорофєєвою.

Співавтором пісні став Потап, а ім’я для треку співак обрав через голосування в сторіз, яке він провів у своєму Інстаграм акаунті. Таким чином, найбільше голосів підписники віддали за ім’я «Саша».

– Пісня почалася з фрази «забудь все, що було», а потім я прийшов на студію до Потапа в MOZGI і ми разом написали приспів. Пісня про розставання, про почуття і дії дівчат, які після розставання з хлопцями роблять стрижку каре, планують змінити життя або просто танцюють під мінімал, — коментує пісню Дантес.

У відео Дантес зіграв самого себе, але в абсолютно різних образах. Тому і місцем для зйомок обрали будинок артиста. Кліп, як і сам трек, вийшов в дусі 2000-х. У відео співак змінив 21 образ: з’явився в леопардовій шубі й штанах зі зміїним принтом, з синтезатором і з електрогітарою. Під час зйомок артист переодягався 36 разів!

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– У кліпі водночас безліч Дантесів співають одну і ту ж пісню. Ми знайшли дуже цікаву технічну мову, щоб описати нашу історію. Відео, наче комп’ютерна гра, схожа чимось на Google Maps або Google Earth. З її допомогою можна переміщатися в просторі й бачити, як Вова перетворюється, змінює образи та стає різною людиною, розповідаючи одну історію, — коментує режисер кліпу Леонід Колосовський.

Оскільки Дантес зіграв самого себе, в кінці відео… А що сталося у фіналі, дивіться в кліпі 🙂 Це дуже мило!