«Орел&Решка. 10 лет»: как снимали праздничный сезон в карантин

Создатели популярного тревел-шоу рассказали, как проходили съемки нового сезона в условиях пандемии

Когда создатели самого популярного украинского тревел-шоу «Орел&Решка» решили отметить десятилетие в эфире праздничным сезоном, помешать его съемкам не могло ничто. Даже карантин и закрытые границы. Конечно, выбор стран для путешествий значительно сузился, но интересных мест все равно хватило с головой.

Чтобы отснять сезон «Орел&Решка. 10 лет», премьера которого состоится 13 февраля в 10:00 на Новом канале, команда соблюдала все необходимые меры безопасности и регулярно сдавала тесты на COVID-19.

Читай: Тест: Могли бы вы стать ведущим «Орла&Решки»?

— Съемки усложнились постоянными ПЦР-тестами — их нужно сдавать либо за 48, либо за 72 часа до вылета, а это съемочный период! Продюсер ищет, где вся группа может сдать ПЦР-тесты, чтобы отправиться в следующую страну. Они у нас уже идут, как семечки, — смеется генеральный продюсер шоу Елена Синельникова.

Сдать ПЦР-тест во время съемок тревел-проекта за границей — это не просто сходить в ближайшую лабораторию и «отстреляться». Продюсеры шоу вполне могут составлять список самых необычных мест, в которых сдавали тесты на COVID-19! При этом, несмотря на огромное количество сданных тестов, съемочная команда каждый раз переживает за их результаты.

— Как бы мы ни защищались, как бы ни следили за собой, никогда не знаем: а вдруг тест покажет положительный результат? И все рухнет, как карточный домик, — добавила Синельникова. — Каждый день, каждый час работы мы находимся на грани нервного срыва.

Смотрите всей семьей премьеру праздничного сезона «Орел&Решка. 10 лет» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

Читай также:

Юлия Санина стала ведущей «Орла&Решки. 10 лет»

Самые большие провалы на съемках «Орла&Решки» за 10 лет. Эксклюзив!