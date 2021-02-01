Юлия Санина стала ведущей «Орла&Решки. 10 лет»

Продолжаем раскрывать имена звезд, которые проведут праздничный сезон тревел-шоу на Новом канале

Радостная новость для всех, кто с нетерпением ждет выхода праздничного сезона «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале: к звездным ведущим Michelle Andrade, Алексею Завгороднему (Позитиву), Ивану Дорну и Александру Гудкову присоединилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Тест: Могли бы вы стать ведущим «Орла&Решки»?

Несколько недель назад Юлия Санина заинтриговала поклонников постом о путешествии, в которое она впервые за 12 лет отправилась без мужа. Оказалось, тогда фронтвумен The Hardkiss снималась в новом сезоне «Орла&Решки»:

— Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа. Мы с соведущим открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой? Уже этой весной на Новом канале, — написала она.

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Отказаться от возможности стать ведущей самого популярного украинского тревел-шоу у девушки даже мысли не было.

— Я являюсь поклонницей «Орла&Решки» много лет, знаю многих ведущих — мы дружим. Эта передача уже стала для меня родной! — отметила Санина. — Когда хочу поехать в новый город, первым делом смотрю выпуск «Орла&Решки», чтобы узнать какие-то нюансы и цены. Так что первое, что я спросила, когда меня пригласили на съемки: «Это на сезон или разовая акция?» Если бы пригласили на весь сезон, я бы согласилась, хотя это и колоссальный труд.

Смотрите всей семьей премьеру сезона «Орел&Решка. 10 лет» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!