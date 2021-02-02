Самые большие провалы на съемках «Орла&Решки» за 10 лет. Эксклюзив!

Генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова рассказала, с какими трудностями периодически приходится сталкиваться команде, в каких странах съемку было организовать сложнее всего, и почему часть материалов не попадает в эфиры.

Многие представляют себе съемку «Орла&Решки», как лайтовую прогулку с несколькими камерами, в которые улыбается счастливчик-ведущий, на фоне красивых достопримечательностей. Кажется, достаточно только заикнуться от том, что в город приедут снимать тревел-шоу, как все двери распахнутся, и перед командой «Орла&Решки» расстелют красную дорожку. Но реальность выглядит несколько иначе. Скорее, совсем иначе!

Например, в Северной Корее к ведущему и съемочной группе… приставили серьезную охрану:

– Обе группы в Северной Корее сопровождали специально обученный гид и по два человека из службы государственной безопасности, – вспоминает Елена Синельникова. – Просто чтобы поднять камеру и нажать запись, нужно было предварительно спросить разрешения и четко показать, что ты собираешься снимать. Также ты не можешь просто так выйти из автобуса или гостиницы и пойти гулять, даже без камеры!!! Но поскольку съёмочная группа «Орла&Решки» – опытные бойцы, то наши сопровождающие очень уставали, и иногда у них не было сил с нами бороться.

А из Марокко команде однажды пришлось и вовсе уехать с пустыми руками:

– Это увлекательная история из города Эссуэйра. Облом десятилетия. Группа уже приехала на съемки, но сидела в отеле и ждала официального разрешения. Без него снимать в Марокко нельзя. Эпизод так и не сняли, уехали ни с чем. Но выпуск об Эссуэйре до сих пор в наших мечтах.

Выпуск в Узбекистане «Орлу&Решке» удалось снять только со второго раза

С первой попытки не удалось снять выпуск и в Узбекистане:

– Однажды, в сезоне «Назад в СССР», прилетели в Узбекистан, но группу завернули назад, и пришлось лететь снимать в Душанбе (Таджикистан). Выпуск в Узбекистане «Орлу&Решке» удалось снять только со второго раза, под присмотром Министерства туризма. На каждом перекрестке нас останавливали сотрудники внутренних дел, и всем нужно было предъявить документы и показать официальное разрешение. Без него ехать в Узбекистан с камерой нет смысла. Даже автограф Насти Ивлеевой не прокатывал, – с улыбкой вспоминает Елена. – Кстати, в Туркменистане до сих пор не можем получить разрешение на съемку.

В список факапов команды «Орла&Решки» попал и туристический Египет:

– Там очень сложно получить разрешение на сьемку. В морском сезоне вроде бы и договоренности были, и разрешения, но все равно на каждом шагу нам запрещали снимать, даже некоторые частные локации отказывали! Мы всеми возможными путями пытались договориться, и в итоге все равно еле отсняли.

Елена призналась, что больше всего продюсеры ненавидят снимать в бедных африканских странах (Уганда, Эфиопия, Бенин и др.).

– Там любой турист до сих пор воспринимается местными, как мешок денег на ножках. За любой чих – плати. Ах, ты еще и с камерой? – плати в три раза больше. Есть целый талмуд рассказов от нашего продюсера, специалиста по Африке Марины Гранкиной :).

Есть материалы, которые решили навсегда остаться в Гранд Каньоне вместе с разбитым коптером

Но даже если звезды сошлись, и отснять материал получилось, вовсе не факт, что он выйдет в эфир!

– Из каждого города к нам приезжает в среднем 8-10 часов материала, а в эфир выходит 50 минут. Посчитайте. Это как приготовить фреш: чтобы получить литр сока, иногда нужно в десять раз больше фруктов. Но! Нас спасает «Неизданное»! Самые интересные не вошедшие сюжеты мы радостно показываем там. Еще в эфир не выходит материал, который по какой-то причине не доехал до Киева. И такое бывает! Например, третий съемочный день в Бильбао. Я тогда была режиссером, – вспоминает Елена. – Мы вернулись со сьемки в четыре утра, а через час или два нам нужно было ехать в аэропорт, и я по ошибке слила одну и ту же карту. Таким образом весь второй день в Бильбао стерла.

Бывали в истории «Орла&Решки» и случаи, когда материал «пропадал» из-за ЧП с техникой:

– Есть материалы, которые решили навсегда остаться в Гранд Каньоне вместе с разбитым коптером, «отдохнуть» на дне Атлантического океана и т.д. У ребят был материал, который «сбежал» с гоу-прошкой прямо с капота машины во время проездок в Юте. Пришлось переснимать с Птушкиным половину съемочного дня!

Сезон «Орел&Решка. 10 лет» снимается в особенных, карантинных условиях, да еще и со звездами в роли ведущих! Поэтому историй у Елены Синельниковой и команды проекта в этом году точно станет больше. А каким будет результат непростых съемок праздничного сезона тревел-шоу, вы увидите уже 13 февраля в 10:00 на Новом канале! Не пропустите!

В тему:

Юлия Санина стала ведущей «Орла&Решки. 10 лет»

Тест: Могли бы вы стать ведущим «Орла&Решки»?