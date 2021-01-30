Тест: Могли бы вы стать ведущим «Орла&Решки»?

Каждый хоть раз в жизни, посмотрев выпуск «Орла&Решки», мечтал оказаться на месте ведущего! «Я тоже могу гулять по красивым городам, рассказывать про достопримечательности и пробовать необычную еду», – такая мысль, наверняка, посещала каждого поклонника тревел-шоу.

Но не всё так просто! У ведущего «Орла&Решки» есть множество задач, и то, что вы видите в эфире – красивая, готовая обложка, под которой скрывается непростой съемочный процесс.

Вы уверены, что легко справились бы со всеми задачами ведущего тревел-шоу? У вас есть возможность проверить это прямо сейчас! Пройдите небольшой тест и узнайте, смогли вы быть хорошим ведущим «Орла&Решки».

И напомним, что уже 13 февраля на Новом канале стартует праздничный сезон «Орла&Решки. 10 лет», «фишкой» которого станут звездные ведущие! Больше подробностей про новый сезон читайте тут.