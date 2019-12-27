В молодежной мелодраме Новенька серии 20 от 27.12.2019 Журавский представляет друзьям свой бизнес – хостел Хайп. Парню очень нравится создавать комфортную и уютную атмосферу для посетителей заведения. Рома уверен, что бизнес будет прибыльным и он станет полностью независимым от денег отца. Как отреагируют друзья на увлечение парня? Узнай в сериале Новенька 2019.

Группа «Банда» и Вера готовятся к прослушиванию на шоу талантов. В их коллективе появляется новый бас-гитарист. Смогут ли друзья оправдать надежды продюсера на этот раз? Смотри онлайн в сериале Новенька серии 20 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 19 серию Новенька от 27.12.2019