Video: MELOVIN на концерте «Банды». Новенька. Серия 20

Смотрите сериал Новенькая 20 серия онлайн на Новом канале - эфир от .12.2019. Новая серия Новенькая 2019 смотрите онлайн
Новый канал / Новенька / Сезон 1 / MELOVIN на концерте «Банды». Новенька. Серия 20
27 декабря

MELOVIN на концерте «Банды». Новенька. Серия 20

В молодежной мелодраме Новенька серии 20 от 27.12.2019 Журавский представляет друзьям свой бизнес – хостел Хайп. Парню очень нравится создавать комфортную и уютную атмосферу для посетителей заведения. Рома уверен, что бизнес будет прибыльным и он станет полностью независимым от денег отца. Как отреагируют друзья на увлечение парня? Узнай в сериале Новенька 2019.

Группа «Банда» и Вера готовятся к прослушиванию на шоу талантов. В их коллективе появляется новый бас-гитарист. Смогут ли друзья оправдать надежды продюсера на этот раз? Смотри онлайн в сериале Новенька серии 20 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 19 серию Новенька от 27.12.2019

MELOVIN на концерте «Банды». Новенька. Серия 20
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