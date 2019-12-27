В молодежной мелодраме Новенька серии 19 от 27.12.2019 директор Vivat’а едет в полицию. Следователю Анатолий Иванович сообщает, что нашел нарколабораторию прямо в школьном подвале. Как правоохранители отреагируют на неожиданное заявление? И кто станет главным подозреваемым по делу? Смотри в сериале Новенька 2019.

Гала и Лара просят Веру помочь подготовить крутое выступление чирлидерок. Завтра состоится баскетбольный турнир с учениками другой элитной школы, поэтому они должны поддержать своих ребят. Согласится ли Корбут помочь девушкам? Смотри онлайн 19 серию Новенька на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 18 серию Новенька от 27.12.2019