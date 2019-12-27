Video: Вера и Рома снова вместе. Новенька. Серия 19

Смотрите сериал Новенькая 19 серия онлайн на Новом канале - эфир от 27.12.2019. Новая серия Новенькая 2019 смотрите онлайн
Новый канал / Новенька / Сезон 1 / Вера и Рома снова вместе. Новенька. Серия 19
27 декабря

Вера и Рома снова вместе. Новенька. Серия 19

В молодежной мелодраме Новенька серии 19 от 27.12.2019 директор Vivat’а едет в полицию. Следователю Анатолий Иванович сообщает, что нашел нарколабораторию прямо в школьном подвале. Как правоохранители отреагируют на неожиданное заявление? И кто станет главным подозреваемым по делу? Смотри в сериале Новенька 2019.

Гала и Лара просят Веру помочь подготовить крутое выступление чирлидерок. Завтра состоится баскетбольный турнир с учениками другой элитной школы, поэтому они должны поддержать своих ребят. Согласится ли Корбут помочь девушкам? Смотри онлайн 19 серию Новенька на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 18 серию Новенька от 27.12.2019

Вера и Рома снова вместе. Новенька. Серия 19
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