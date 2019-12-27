Video: Прощание с друзьями и неожиданная встреча в аэропорту. Новенька. Серия 18

Смотрите сериал Новенькая 18 серия онлайн на Новом канале - эфир от 27.12.2019. Новая серия Новенькая 2019 смотрите онлайн
Новый канал / Новенька / Сезон 1 / Прощание с друзьями и неожиданная встреча в аэропорту. Новенька. Серия 18
27 декабря

Прощание с друзьями и неожиданная встреча в аэропорту. Новенька. Серия 18

В молодежной мелодраме Новенька серии 18 от 27.12.2019 Свят, Гала и Лара провожают Дэна в Америку. Парню очень неловко, что он переезжает именно в тот момент, когда его лучший друг в полиции. Но назад дороги нет. В аэропорту происходит неожиданное: друзья встречают Анну-Марию. Она жива, здорова и также собирается в Соединенные Штаты. Смотри в 18 серии Новенька 2019, как старшеклассники отреагируют на увиденное и смогут ли рассказать Лысенко правду?

Анатолий Иванович тем временем делает все, чтобы показать инвесторам хорошие результаты своей работы. Поэтому, несмотря на арест Журавского, не собирается отменять баскетбольный турнир. Удастся ли мужчине удержаться на посту директора школы? Узнай в 18 серии сериала Новенька.

Смотреть онлайн 17 серию Новенька от 27.12.2019

Прощание с друзьями и неожиданная встреча в аэропорту. Новенька. Серия 18
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