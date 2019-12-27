В молодежной мелодраме Новенька серии 18 от 27.12.2019 Свят, Гала и Лара провожают Дэна в Америку. Парню очень неловко, что он переезжает именно в тот момент, когда его лучший друг в полиции. Но назад дороги нет. В аэропорту происходит неожиданное: друзья встречают Анну-Марию. Она жива, здорова и также собирается в Соединенные Штаты. Смотри в 18 серии Новенька 2019, как старшеклассники отреагируют на увиденное и смогут ли рассказать Лысенко правду?

Анатолий Иванович тем временем делает все, чтобы показать инвесторам хорошие результаты своей работы. Поэтому, несмотря на арест Журавского, не собирается отменять баскетбольный турнир. Удастся ли мужчине удержаться на посту директора школы? Узнай в 18 серии сериала Новенька.

Смотреть онлайн 17 серию Новенька от 27.12.2019