Video: Кто изменил Роме Журавскому? Новенька. Серия 17

Смотрите сериал Новенькая 17 серия онлайн на Новом канале - эфир от 27.12.2019. Новая серия Новенькая 2019 смотрите онлайн
Новый канал / Новенька / Сезон 1 / Кто изменил Роме Журавскому? Новенька. Серия 17
27 декабря

Кто изменил Роме Журавскому? Новенька. Серия 17

В детективной мелодраме Новенька серии 17 от 27.12.2019 ты узнаешь, почему главный красавчик школы Рома Журавский потерял веру в романтические отношения и начал флиртовать со многими девушками одновременно. Кто сделал ему больно настолько, что он запретил себе быть искренним с другими? И как прошлое Ромы может повлиять на его чувства к новенькой Вере?

Откроется и запутанная история Оресты. Ее преданность семье Журавских имеет свои основания. Что именно скрывает водитель и что у нее общего с директором Vivat’а? Смотри в сериале Новенька серии 17 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 16 серию Новенька от 20.12.2019

Кто изменил Роме Журавскому? Новенька. Серия 17
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