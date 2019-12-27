В детективной мелодраме Новенька серии 17 от 27.12.2019 ты узнаешь, почему главный красавчик школы Рома Журавский потерял веру в романтические отношения и начал флиртовать со многими девушками одновременно. Кто сделал ему больно настолько, что он запретил себе быть искренним с другими? И как прошлое Ромы может повлиять на его чувства к новенькой Вере?

Откроется и запутанная история Оресты. Ее преданность семье Журавских имеет свои основания. Что именно скрывает водитель и что у нее общего с директором Vivat’а? Смотри в сериале Новенька серии 17 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 16 серию Новенька от 20.12.2019