Как не стать жертвой мошенников: признак аферы, который должен вас насторожить

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь подсказала нюанс, который может выдать злоумышленника

Уже шестой месяц украинцы переживают трудные времена – полномасштабная война, безработица, экономический кризис. Пока большинство людей пытаются поддерживать и помогать друг другу, находятся и аферисты, которые стремятся цинично обокрасть пострадавших от войны украинцев. Именно поэтому при общении с незнакомцами в интернете стоит быть очень бдительными — по ту сторону экрана может оказаться мошенник, в том числе и из страны-агрессора.

Cейчас смотрят

«Впервые летела вниз головой»: Елена-Кристина Лебедь — о своих 52 прыжках с парашютом

О нюансе, который может сразу выдать злоумышленника, рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

– Если вы с новым знакомым перешли общаться в другой мессенджер, а на предыдущей платформе он удалил вашу переписку – это плохой сигнал, ох, плохой! – подчеркнула она. — Скорее всего, он бережет свой аккаунт от того, чтобы его не забанили (если вы потом пожалуетесь на него сайту), а также прячет концы в воду, чтобы его не могли найти в случае рассмотрения или расследования.

Елена-Кристина Лебедь, Александр Педан и Анна Жижа – о самых ярких событиях на Новом: Путешествия в Крым, награды и конфузы

Купила вышиванку, чтобы отметить победу: как Елена-Кристина Лебедь поддерживает боевой дух

Всегда делайте скриншоты аккаунтов людей, с которыми вступаете в активную переписку. Не спешите удалять эти файлы – храните их на компьютере. Даже один скриншот может помочь выйти на преступника, тем более, сделать его совсем несложно.

Смотрите седьмой сезон «Аферистов в сетях» уже этой осенью на Новом канале!