Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свої 52 стрибки з парашутом

Ведуча Нового каналу розповіла про екстремальне захоплення, яке довелося поставити на паузу через повномасштабну війну

Олена-Крістіна Лебідь має палкий темперамент — вона обожнює драйв, енергію та екстремальний відпочинок. У День парашутиста, який українські скайдайвери відзначають 26 липня, ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі розповіла про своє улюблене захоплення.

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— У мене 52 стрибки з парашутом. Перший з них — був повний капець! Після цього стрибка мені сказали: «Ну, мабуть, ця дівчинка більше не буде займатися». У мене не розкрився запасний парашут. Замість того, щоб летіти вниз ногами, як потрібно, я летіла вниз головою. Врятувало те, що мені заздалегідь дали ніж, яким я розрізала стропи запасного парашута, і вже потім вирівнялася у нормальне положення, — зізналася Олена-Крістіна під час зіркового уроку фізкультури від організації Junior. — Поки летіла, майже передумала займатися парашутним спортом, проте нормально приземлилася — щось там трохи хряцнуло-тріснуло, але нічого. Після того я була готова стрибати знову! Всі подумали: «Ну, ця дівчинка трохи… драйвова, м’яко кажучи» (усміхається).

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Олена-Крістіна Лебідь настільки любить парашут, що якось навіть… ночувала у ньому!

— Під час моїх занять парашутизмом я ночувала на льотній базі. Видалася дуже прохолодна літня ніч (а я страшенна мерзлячка!) Довелося розкласти парашут та завернутися в нього, як товста гусінь! — додала ведуча Нового каналу.

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