Елена-Кристина Лебедь, Александр Педан и Анна Жижа – о самых ярких событиях на Новом канале

Ведущие поздравили любимый канал с днем рождения

15 июля 1998 года зрители столицы увидели первый прямой эфир Нового канала. С тех пор выросло не одно поколение, просыпаясь под смех Маши Ефросининой и Юрия Горбунова в «Підйомі», а затем открывая глаза в компании веселой троицы Педана, Притулы и Фреймут. Мы убегали с уроков, чтобы не пропустить очередную серию «Буремного шляху», узнавали все секретики звезд в «Шоумании», выбирали всей страной самых талантливых на «Фабриці зірок», удивлялись, как меняются грубые пацанки, учились дефилировать вместе с участницами «Топ-модели по-украински» и болели за любимую команду девушек или парней на «Хто зверху?» Новый стал настоящим символом веселья и смеха. Хотя сейчас из-за войны и мало поводов для радости, такие даты напоминают, что мы живем и умеем улыбаться несмотря на все стараниях врага нас запугать. В день рождения любимого Нового его ведущие вспомнили теплые истории, связанные с работой на канале.

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Анна Жижа: «Новый канал – это громко и искренне»

Ведущая «Ревизоров на пороге» Анна Жижа посвятила Новому 11 лет своей жизни. За это время она сменила несколько проектов, объездила всю Украину и накопила немало хороших историй, которые греют душу.

– Самые яркие воспоминания связаны с наградами и их получением. В 2012 году – «Телетриумф» за «Ревизор». Это первая большая награда. Мы тогда бежали на сцену так быстро и радовались, как дети – очень искренне и громко. А в 2018 году получили еще три «Телетриумфа» за «Ревизор» и «Страсти по Ревизору». И все было так же – громко и искренне, хотя все уже на шесть лет повзрослели и остепенились, – улыбается ведущая. – Яркое воспоминание – когда получила памятную награду на 10 лет работы на Новом. Удивлялась, не ошибка ли, потому что мне казалось, что работала на канале меньше… Не ошибка. Жизнь на Новом всегда бурлила, и все мои 11 лет стали незабываемыми. Яркими были и путешествия. Выделить одно или несколько направлений невозможно – все воспоминания о них резонируют до сих пор. Особенно наш любимый Крым. Благодаря Новому и «Ревизору», а впоследствии и «Ревизорам на пороге» я была с командировками в каждой области нашей страны, кроме Луганской. Но эту поездку тоже совершу, уже после нашей Победы. Главное, что Новый дарит ярких людей. Самые интересные знакомства и самые теплые отношения, которые начались на канале, берегу до сих пор. Пишу это утром и вспоминаю наши летучки с «Підйомом» за завтраком. Традиция, длившаяся все годы, пока легендарная троица работала в эфире. Спасибо Новому за чудесные воспоминания. Их хватает, чтобы знать – жизнь была, есть и снова будет яркой.

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Елена-Кристина Лебедь: «Новый канал – это крепкая семья»

Главный ТВ-борец с аферистами в сетях – Елена-Кристина Лебедь – за годы работы на Новом канале скопила множество смешных историй. Ведь юмор – это второе имя и ведущей, и канала. Поэтому в день рождения Елена-Кристина поздравила Новый веселым воспоминанием:

– Однажды я пришла [к руководству] обсуждать новую идею проекта, и учитывая мою энергичность, зашла в кабинет ТАК, что сначала зависла пауза. А потом – взрыв смеха! Я вошла с дверной ручкой перед собой (улыбается). Вырвала ее вместе с накладкой. Вот так дернула дверь! Словом, пришла к директору с подарком. Вообще Новый канал для меня – это СЕМЬЯ. Душевная, веселая, немного сумасшедшая и по-настоящему крепкая!

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Александр Педан: «Мы раскрыли всю Украину»

Главный экстремал Нового канала, образцовый отец и просто любимый ведущий Александр Педан признался, что Новый канал для него такой близкий и родной, что выделять отдельную историю он не хочет. Просто очень грустит, ностальгирует и мечтает о скорейшей Победе Украины и возобновлении съемочного процесса.

– Поздравляю Новый канал с днем рождения! Он для меня, как родной дом, где я вырос, в котором очень много воспоминаний, – признался Педан. – Историй было множество! Даже трудно выделить какую-нибудь одну. Для меня, наверное, самое главное, что есть проекты, которыми я горжусь. Ведь они сделали что-то полезное не только для нас, но и для украинцев. Все чаще я встречаю людей, которые говорят: «Мы выросли на вашем «Підйомі». Смотрю на них и думаю: «Неплохими выросли. Значит, мы хорошо работали» (улыбается). Проект «КабриоЛето» был одним из первых тревелов по Украине. Настоящий мейнстрим! Мы тогда раскрыли всю Украину. Я этим очень горжусь. Надеюсь, после войны мы восстановим все границы и съездим в наш украинский Крым. Конечно, «Хто зверху?» Это новоканальская «нетленка», которая поднимала настроение всем украинцам последние десять лет. Считаю проект очень крутым. Даже обладатели формата, голландцы, признали нашу версию лучшей адаптацией этого шоу. Могу пожелать Новому каналу только больше классных проектов. Все-таки у него всегда была развлекательная окраска, поэтому я, как и вся Украина, жду, когда мы сможем снова снимать и показывать развлекательные, но теперь еще и важные и социально полезные проекты. Скорой нам Победы и восстановления!