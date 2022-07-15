Как Елена-Кристина Лебедь поддерживает боевой дух

Ведущая Нового канала призналась, какой совет психолога помог ей не пасть духом в условиях войны

Привыкнуть к тому, что в твоей стране продолжается полномасштабная война, невозможно, сколько бы времени не прошло с ее начала. Главное — не опускать руки, а делать все для того, чтобы приблизить Победу. Поддерживать боевой дух поможет один совет, которым в свое время воспользовалась ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

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— Каждый день я упорно верила (и до сих пор верю), что мы непобедимы! Что наши ВСУ – сверхлюди и герои все без исключения! И даже прислушалась к одному совету психолога, как надо переключить себя с состояния постоянного стресса в состояние «все будет хорошо» — спланировать для себя что-то такое, чего станете очень ждать. И найти для этого какой-нибудь символ или предмет, который будет постоянно напоминать об этом хорошем, — отметила Елена-Кристина. – Я жду день нашей победы. Купила для этого желтую вышиванку. Каждое утро, когда открываю шкаф, улыбаюсь, увидев ее, потому что знаю, что надену в самый важный день! И он обязательно скоро наступит!

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Впрочем, такой боевой настрой появился у Лебедь не сразу — первые дни полномасштабного наступления россии были чрезвычайно тяжелыми для нее.

— Падала духом каждое утро. Знаете, есть такой мем – «Я – каждый вечер: «Не грустим! Выше нос!» Я – утром: «Это капец». Ведь каждое утро вроде бы и радовалась, что ночью не прибило ракетой, но…. Включаешь новости… И это капец, — добавила ведущая Нового канала. — Потому что узнаешь, что кто-то этим утром уже не проснулся. И среди них – дети. И это мирное население. Как и я, люди ложились спать в постель… Чтобы уже никогда не увидеть новый день. Ужас! Бесконечная боль.