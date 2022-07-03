Что ждет эксцентричного политика, Новый канал разбирался вместе с экспертами

На YouTube-канале Нового – очередной выпуск рубрики «Досье». Героем проекта на этот раз стал премьер-министр Великобритании, настоящий друг Украины Борис Джонсон. Интересные факты из его биографии и личной жизни, карьерные взлеты и падения, характеристика личности от профессионального астролога – все это собрано в одном ролике.

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В частности, эксперт Нового канала с помощью тарологического расклада выяснила, что ждет Бориса Джонсона в ближайшем будущем. По ее словам, эксцентричному британскому политику следует готовиться к трудностям.

– По зороастрийскому календарю, Борис Джонсон – золотой орел. И чем выше летает этот орел, тем больше у него созидательной энергии. Исходя из мощной энергии солнца и огня, этот человек не может просто так сидеть на месте. Поэтому он в самом широком смысле занимается расставлением правильно фигур на доске для того, чтобы приблизиться к цели, – отметила эксперт Нового канала, гадалка и таролог Каролина. – Если мы говорим о ближайшем будущем, Борис Джонсон может столкнуться с препятствиями. Он рискует оказаться на месте непонятого гения. Но у него есть все ресурсы, чтобы преодолеть эти препятствия и защитить не только свою позицию, но тех, кто в нем нуждается.

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