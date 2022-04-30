За час війни радник голови Офісу Президента Олексій Арестович став справжнім секс-символом українських жінок та «головним психотерапевтом країни». Його голосом навіть озвучили сигнал відбою повітряної тривоги в одному з мобільних додатків.

Повне досьє на Віталія Кіма: біографія, кар'єра, особисте життя, прогноз на майбутнє від астролога та таролога

Хто такий Олексій Арестович? Розповідаємо в ролику Нового каналу! Тут зібрано все – біографія, ролі в кіно, кар’єра, особисте життя, астрологічна характеристика, тарологічний прогноз на майбутнє одного з найяскравіших політиків в Україні. Мерщій вмикай відео!

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