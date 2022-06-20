Борис Джонсон переніс операцію після візиту в Київ

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії потрапив до лікарні, повідомляє News sky

Борис Джонсон, якому вчора виповнилося 58 років, переніс операцію в одній з клінік Лондона. За словами офіційного представника прем’єр-міністра Британії, хірургічне втручання пов’язане з носовими пазухами чиновника. Операція проводилася під загальним наркозом і була плановою.

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Наразі Борис Джонсон знаходиться вдома на Даунінг-стріт, і має намір повернутися до роботи найближчим часом. Поки британський прем’єр відновлюється після операції, його обов’язки виконуватиме заступник Домінік Рааб.