Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім за час війни в України став справжньою зіркою соцмереж та навіть отримав неофіційний титул нового краша українок. А фраза «Добрий день, ми з України!» завірусилася так само, як і знамениті слова з острова Зміїний «Рускій воєнний корабль, іді...».

Хто такий Віталій Кім? Розповідаємо в ролику Нового каналу! Тут зібрано все – біографія, кар’єра, особисте життя, астрологічна характеристика, тарологічний прогноз на майбутнє одного з найяскравіших политиків в Україні. Мерщій вмикай відео!

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