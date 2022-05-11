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Новые правила для выезда с животными из Украины: упрощенный режим продлили

Новые правила для выезда с животными из Украины: упрощенный режим продлили

Ранее стало известно о том, что в Украине отменили упрощенные правила вывоза животных в страны Европейского Союза. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Но в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве объяснили, что при перевозке домашних животных в ЕС на границе может применяться как упрощенная процедура, так и полноценная. Все зависит от того, кто владелец животного.

Для временно перемещенных лиц продолжает действовать упрощенная процедура перемещения домашних животных в ЕС. Речь идет о специальных условиях для перевозки животных временно перемещенными лицами, которые не могут полностью выполнить требования ЕС.

В случае, если владельцы животных не временно перемещены или пересекают границу неоднократно или на постоянной основе – действуют полноценные требования перемещения домашних животных (кошки, собаки, хорьки) с документами:

  • животное идентифицировано с помощью микрочипа;
  • животное вакцинировано от бешенства (прививка действует);
  • животное имеет актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • животное имеет действительный паспорт Европейского образца или сертификат о состоянии здоровья (выдается ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы).

Новые правила для выезда с животными из Украины: упрощенный режим продлили

Подробно пересмотреть все условия временной процедуры перемещения домашних животных в ЕС (Польша, Словакия, Румыния и Венгрия) во время продолжения войны можно по ссылке.

Фото — iStock

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