Новые правила для выезда с животными из Украины: упрощенный режим продлили

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Ранее стало известно о том, что в Украине отменили упрощенные правила вывоза животных в страны Европейского Союза. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
Но в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве объяснили, что при перевозке домашних животных в ЕС на границе может применяться как упрощенная процедура, так и полноценная. Все зависит от того, кто владелец животного.
Для временно перемещенных лиц продолжает действовать упрощенная процедура перемещения домашних животных в ЕС. Речь идет о специальных условиях для перевозки животных временно перемещенными лицами, которые не могут полностью выполнить требования ЕС.
В случае, если владельцы животных не временно перемещены или пересекают границу неоднократно или на постоянной основе – действуют полноценные требования перемещения домашних животных (кошки, собаки, хорьки) с документами:
Подробно пересмотреть все условия временной процедуры перемещения домашних животных в ЕС (Польша, Словакия, Румыния и Венгрия) во время продолжения войны можно по ссылке.
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