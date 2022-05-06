Алину Кабаеву — под санкции: мир наконец-то решится их ввести?

Европейский союз предложил ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которая, как говорится, тесно связана с российским президентом владимиром путиным
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ и источники, знакомые с этим вопросом. Список людей, против которых ЕС намерен ввести санкции, еще не одобрен и может измениться.
Еврокомиссия предлагает ввести санкции против Кабаевой за тесные связи с путиным, хотя кремль неоднократно опровергал их романтические отношения. Но санкции хотят ввести также и за то, что Кабаева с 2014 возглавляла совет директоров Национальной медиагруппы, объединяющей газеты и телеканалы, пишет AFP со ссылкой на проект документа.
ЕС и США уже ввели санкции против двух дочерей владимира путина. Американская пресса писала, что на Кабаеву хотели наложить санкции еще тогда, но в последний момент вычеркнули из списков, чтобы не злить путина.
Возможно, хотя бы в этот раз западные страны наконец-то отважатся ввести санкции против, так называемой, любовницы путина.
Американское правительство считает Кабаеву любовницей путина и матерью как минимум троих его детей.
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