Алину Кабаеву — под санкции: мир наконец-то решится их ввести?

Европейский союз предложил ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которая, как говорится, тесно связана с российским президентом владимиром путиным

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ и источники, знакомые с этим вопросом. Список людей, против которых ЕС намерен ввести санкции, еще не одобрен и может измениться.

Еврокомиссия предлагает ввести санкции против Кабаевой за тесные связи с путиным, хотя кремль неоднократно опровергал их романтические отношения. Но санкции хотят ввести также и за то, что Кабаева с 2014 возглавляла совет директоров Национальной медиагруппы, объединяющей газеты и телеканалы, пишет AFP со ссылкой на проект документа.

ЕС и США уже ввели санкции против двух дочерей владимира путина. Американская пресса писала, что на Кабаеву хотели наложить санкции еще тогда, но в последний момент вычеркнули из списков, чтобы не злить путина.

Возможно, хотя бы в этот раз западные страны наконец-то отважатся ввести санкции против, так называемой, любовницы путина.

Алина Кабаева и путин

Американское правительство считает Кабаеву любовницей путина и матерью как минимум троих его детей.

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