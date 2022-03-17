Евакуація тварин: що взяти з собою, як заспокоїти тварину, яких правил дотримуватися

Через напад Росії на Україну багато людей змушені були покинути свій дім та поїхати в інше місто або закордон. Нажаль, не всі виявились свідомими та залишили своїх улюбленців вдома без води та їжі. Новий канал такі дії не підтримує та закликає брати своїх маленьких друзів з собою! Тим паче, що закордоном навіть спростили правила в’їзду для тварин.

Новий канал розповість тобі, як евакуювати тварин всередині країни та як вивезти тварину закордон.

Поводження з тваринами

Краще брати тварин з собою в укриття та бомбосховища та не залишати їх на вулиці: пам’ятай, що вони так само дуже бояться вибухів та сирен.

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Підготовка тварини до евакуації

Зараз правила транспортування тварин «Укрзалізницею» пом’якшені: господарям необхідно мати з собою ветеринарний паспорт, намордник (для великих порід) та переноску. Компанія закликала не залишати тварин на вокзалах та ставитися до евакуації тварин з розумінням.

Що взяти з собою у тривожну валізу для тварини?

Запас корму та води.

Документи.

Миски для годування та води.

Пакет з наповнювачем для туалету чи пакетики для прибирання.

Лежанка та теплий плед.

Легку компактну підстилку.

Для тварин середніх та великих порід можна взяти намордника, щоб не тривожити людей навколо.

Шлейки, повідець або переноска.

Іграшки.

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Які документи варто брати з собою для перетину кордону з твариною?

Ветеринарний паспорт міжнародного зразка. Позначки про всі необхідні щеплення у паспорті. Мікрочип, введений під час вакцинації проти сказу. Аналіз на антитіла до сказу, зроблений не раніше, ніж за три місяці до перетину. Довідка #1-ВЕТ, яку видають у державній клініці за 3 доби до виїзду.

Певні країни можуть мати особливі вимоги для ввезення тварин, тому краще перевірити інформацію перед евакуацією. Але багато країн навпаки спростили правила перевезення тварин, адже розуміють, що кидати своїх улюбленців не можна.

Наприклад, Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Молдова, Угорщина, Чехія, Литва, Латвія, Великобританія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Швейцарія, Хорватія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Мексика, Франція, Ірландія та Індія – допускають тварин без документів, всі необхідні процедури та аналізи можна зробити на кордоні або вже в самій країні.

Список країн, які спрощують процедуру ввезення тварин постійно оновлюється. Його можна моніторити на сайті https://www.peta.org.uk/action/ukraine/

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