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Новые правила для выезда с животными из Украины: упрощенный режим отменили

Новые правила для выезда с животными из Украины: упрощенный режим отменили

В Украине отменили упрощенные правила вывоза животных в страны Европейского Союза

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Новые правила распространяются на кошек, собак и хорьков:

  • животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа.
  • необходимо иметь результат проверки уровня антител против бешенства путем титрования.
  • иметь паспорт европейского образца или сертификат о здоровье животного.

Елена Зеленская просит не беспокоиться хозяев домашних любимцев. Если нет документов, нужно сразу предупредить об этом пограничников.

– В Польше, например, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства. Домашние питомцы – это часть нашего дома. Так что на границе сделают все возможное, чтобы они  оставалась с вами, — написала супруга Президента.

Фото — iStock

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