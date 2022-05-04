Оккупанты готовят парад в Мариуполе на 9 мая: данные разведки

Российские оккупанты готовят парад в разрушенном Мариуполе, в город приехал Сергей Кириенко – заместитель главы администрации российского диктатора владимира путина

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны. Отмечается, что Кириенко отвечает в администрации путина за вопросы внутренней политики, а с недавнего времени стал курировать и вопросы ОРДЛО.

По данным ГУР, его основная задача – подготовка «торжественных мероприятий» на 9 мая. Мариуполь должен стать центром этого «торжества», ведь рашисты отказываются от проведения «праздника» и «имитации парада» в оккупированном Донецке, пишут в разведке. Как же это противно и цинично. Интересно, где они собрались проводить парад в Мариуполе? На трупах убитых людей и между разрушенными домами? «Торжества» на костях – это все, что умеют русские орки всю свою историю.

В ГУР добавили, что сейчас в Мариуполе срочно проводят уборку центральных улиц от завалов, тел убитых людей и неразорванных российских боеприпасов.

Кроме того, продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания. Россиянам будут показывать якобы радость местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки этих материалов Мариуполь посещали российский топ пропагандист Владимир Соловьев и глава террористической организации «ДНР» Денис Пушилин.

Мы никогда не забудем свой гнев и все, что натворили русские орки.

Фото — Getty Images, EPA, Маріупольська міськрада

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