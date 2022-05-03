Новий канал>Новини

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь. В цьому місті ще три місяці тому мирно гуляли мешканці, відзначали свята, милувались красою свого прекрасного міста біля моря. Але після нападу росії на Україну все змінилось… Маріуполь під час війни найбільше постраждав від атак російських окупантів. У місті не залишилося жодної цілої споруди, а вся інфраструктура знищена на 90-95%. Якщо дивитися на довоєнні знімки, то здається, ніби вони були зроблені в іншій реальності, адже в голові не вкладається, що можна так безжально нищити людські долі та міста. Втім, загальні контури споруд міста можна вловити на фото і відео. І від цього серце розривається ще більше. 

Новий канал вирішив нагадати, як виглядав Маріуполь до та після (під час) війни. Робимо це для того, щоб ніколи не забути жорстокість ворога.

Маріуполь до та після війни (Фото та Відео)

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Сергій Ваганов

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Сергій Ваганов

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Сергій Ваганов

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Сергій Ваганов

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото УНІАН. Район Маріуполя до нападу росії

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото УНІАН. Той самий район Маріуполя після нападу росії.

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріупольський Драмтеатр

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріупольський Драмтеатр з іншого ракурсу

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Одна й та сама вулиця з різних боків. Орієнтуємось по церкві.

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Євген Малолєтка

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Євген Малолєтка

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Євген Малолєтка

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Євген Малолєтка

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Фото Євген Малолєтка

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Photo by Martyn Aim/Getty Images

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Photo by Andrew Burton/Getty Images

imageimage
imageimage
imageimage
imageimageimageimage
  • Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше
  • Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше
imageimage
  • Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше
  • Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше
imageimage

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Фото – Маріупольська міськрада, Getty Images

Читай також:

Перейменування станцій метро Києва: список та як назвуть. Встигни обрати свою назву!

Заправки, що працюють у місті Київ, ціни на бензин і де можна заправитися: чому з’явилась проблема з бензином?

військові новини
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь