Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

Маріуполь. В цьому місті ще три місяці тому мирно гуляли мешканці, відзначали свята, милувались красою свого прекрасного міста біля моря. Але після нападу росії на Україну все змінилось… Маріуполь під час війни найбільше постраждав від атак російських окупантів. У місті не залишилося жодної цілої споруди, а вся інфраструктура знищена на 90-95%. Якщо дивитися на довоєнні знімки, то здається, ніби вони були зроблені в іншій реальності, адже в голові не вкладається, що можна так безжально нищити людські долі та міста. Втім, загальні контури споруд міста можна вловити на фото і відео. І від цього серце розривається ще більше.

Новий канал вирішив нагадати, як виглядав Маріуполь до та після (під час) війни. Робимо це для того, щоб ніколи не забути жорстокість ворога.

Маріуполь до та після війни (Фото та Відео)

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Фото – Маріупольська міськрада, Getty Images

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