Мариуполь ДО и ПОСЛЕ войны: фото и видео разрушений и каким город был раньше

Мариуполь. В этом городе еще три месяца назад мирно гуляли жители, отмечали праздники, любовались красотой своего прекрасного города у моря. Но после нападения России на Украину все изменилось… Мариуполь во время войны больше всего пострадал от атак российских оккупантов. В городе не осталось ни одного целого сооружения, а вся инфраструктура уничтожена на 90-95%. Если смотреть на довоенные снимки, то кажется, будто они были сделаны в другой реальности, ведь в голове не укладывается, что можно безжалостно уничтожать человеческие судьбы и города. Впрочем, общие контуры построек города можно уловить на фото и видео. И от этого сердце разрывается еще больше.

Новый канал решил напомнить, как выглядел Мариуполь до и после (во время) войны. Делаем это для того, чтобы никогда не забыть о жестокости врага.

Мариуполь до и после войны (Фото и Видео)

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Фото — Маріупольська міськрада, Getty Images

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