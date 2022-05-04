«Азовсталь» зараз і до війни: фото та відео

Завод «Азовсталь» став тимчасовим прихистком та повноцінним сховищем для сотен мешканців міста Маріуполь після того, як росія напала на Україну та почала знищувати будинки мирних людей. Вже понад два місяці його героїчно обороняють українські військові та сили самооборони. Нажаль, вижити змогли не всі, адже майже щодня російські орки бомбардують підприємство. Нещодавно звідти вдалось евакуювати близько 150 жінок, дітей та людей похилого віку. Проте, за даними нашої влади, ще близько 200 мирних мешканців та військових залишаються в укритті, в катакомбах заводу.

В соцмережах з’явилось відео, як виглядає територія величезного заводу «Азовсталь» зараз, після великої кількості бомбардувань. Також Новий канал покаже, як вигладав «Азовсталь» до війни.

Як виглядає «Азовсталь» зараз?

Як виглядав «Азовсталь» до війни?

«Азовсталь» – це металургійний гігант, що має майже 100-річну історію і займає величезну територію на лівому березі річки Кальміус. Територія заводу затиснута між річкою з одного боку та берегом Азовського моря – з іншого. Завод має свій власний вантажний порт та розгалужену систему підземних комунікацій та бомбосховищ. Саме його територію обрали для укриття українські військові та сотні цивільних.

На «Азовсталі» до війни працювало понад 10 тисяч людей. Загальна площа території заводу становить близько 11 квадратних кілометрів. Обстріл комбінату почався в середині березня. Росіяни заявили, що на території підприємства можуть бути біохімічні лабораторії. Гендиректор «Азовсталі» Енвер Цкітішвілі називає це нісенітницею.

Фото – Getty Images, UAtv, Shatterstock

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