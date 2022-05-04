На «Азовсталь» прорвались россияне — связь с бойцами Азов потеряна

Российские орки прорвались на территорию завода «Азовсталь»

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.

В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод «Азовсталь», в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, еще не эвакуированные.

Штурм начался во вторник, 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода. В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбили и обстреливали.

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Издание пишет, что на «Азовсталь» идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

Фото — Getty Images

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