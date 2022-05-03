Окупанти розпочали штурм Азовсталі: останні новини про ситуацію в Маріуполі 3 травня 2022

Російські орки розпочали штурм заводу «Азовсталь», який боронять українські Сили оборони

Про це повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар («Калина») у коментарі УП.

Також інформацію підтвердив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, який теж посилається на Паламара.

– Просто зараз пробують прорватися на територію заводу. Інформацію підтверджує заступник командира полку «Азов». Більше деталей поки немає. Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила «Азовсталь». Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя, – написав Цаплієнко у своїх соцмережах.

Захисники Маріуполя також передали УП дослівно таке: «Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна».

Також полк «Азов» повідомляє, що після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу «Азовсталь» російськими окупантами, стало відомо про загибель двох цивільних жінок.



Фото – Getty Images, Андрій Цаплієнко

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