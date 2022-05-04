«Азовсталь» сейчас и до войны: фото и видео

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Завод «Азовсталь» стал временным убежищем и полноценным хранилищем для сотни жителей города Мариуполь после того, как россия напала на Украину и начала уничтожать дома мирных людей. Уже больше двух месяцев его героически обороняют украинские военные и силы самообороны. К сожалению, выжить смогли не все, ведь почти каждый день российские орки бомбят предприятие. Недавно оттуда удалось эвакуировать около 150 женщин, детей и пожилых людей. Однако, по данным нашей власти, еще около 200 мирных жителей и военных остаются в укрытии, в катакомбах завода.
В соцсетях появилось видео, как выглядит территория огромного завода «Азовсталь» сейчас, после большого количества бомбардировок. Также Новый канал покажет, как выглядел «Азовсталь» до войны.
«Азовсталь» – это металлургический гигант, имеющий почти 100-летнюю историю и занимающий огромную территорию на левом берегу реки Кальмиус. Территория завода зажата между рекой с одной стороны и берегом Азовского моря – с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций и бомбоубежищ. Именно его территорию выбрали для укрытия украинские военные и сотни гражданских.
На «Азовстали» до войны работало более 10 тысяч человек. Общая площадь территории завода – около 11 квадратных километров. Обстрелы комбината начались в середине марта. Россияне заявили, что на территории предприятия могут быть биохимические лаборатории. Гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили называет это чепухой.
Фото — Getty Images, UAtv, Shatterstock
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