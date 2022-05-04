«Азовсталь» сейчас и до войны: фото и видео

Завод «Азовсталь» стал временным убежищем и полноценным хранилищем для сотни жителей города Мариуполь после того, как россия напала на Украину и начала уничтожать дома мирных людей. Уже больше двух месяцев его героически обороняют украинские военные и силы самообороны. К сожалению, выжить смогли не все, ведь почти каждый день российские орки бомбят предприятие. Недавно оттуда удалось эвакуировать около 150 женщин, детей и пожилых людей. Однако, по данным нашей власти, еще около 200 мирных жителей и военных остаются в укрытии, в катакомбах завода.

В соцсетях появилось видео, как выглядит территория огромного завода «Азовсталь» сейчас, после большого количества бомбардировок. Также Новый канал покажет, как выглядел «Азовсталь» до войны.

Как выглядит «Азовсталь» сейчас?

Как выглядел «Азовсталь» до войны?

«Азовсталь» – это металлургический гигант, имеющий почти 100-летнюю историю и занимающий огромную территорию на левом берегу реки Кальмиус. Территория завода зажата между рекой с одной стороны и берегом Азовского моря – с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций и бомбоубежищ. Именно его территорию выбрали для укрытия украинские военные и сотни гражданских.

На «Азовстали» до войны работало более 10 тысяч человек. Общая площадь территории завода – около 11 квадратных километров. Обстрелы комбината начались в середине марта. Россияне заявили, что на территории предприятия могут быть биохимические лаборатории. Гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили называет это чепухой.

Фото — Getty Images, UAtv, Shatterstock

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