Кто такой Призрак Киева? Этот вопрос интересует украинцев с первых дней войны: благодаря его ювелирной работе в воздушном пространстве оккупанты терпят большие потери. В материале Нового канала подробно рассказываем, кто он такой, ведь накануне представители ВСУ рассекретили личность Призрака Киева.

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Герои из Вооруженных сил Украины и территориальных оборон уже третий месяц самоотверженно защищают нашу Родину от вторжения российской армии, прозванной в народе орками. В их рядах и Призрак Киева. Это прозвище легендарного украинского военного пилота, личность которого по сей день строго скрывалась. Недавно ученик черкасской школы изобразил, как Призрак Киева уничтожает вражеские самолеты. Рисунок облетел Сеть за считанные часы!

Сколько самолетов сбил Призрак Киева

Впервые термин Призрак Киева был использован 24 февраля, в день, когда российская федерация по приказу владимира путина вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну. За первые 30 часов боевых действий этот летчик сбил шесть вражеских самолетов: 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29.

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Кто такой Призрак Киева и что о нем известно

Недавно авторитетная британская газета The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Журналисты издания отметили, что им является майор Степан Тарабалка, погибший 13 марта во время воздушного боя с рашистами. Однако в Вооруженных Силах эту информацию опровергли.

В Генеральном штабе ВСУ наконец-то рассекретили личность Призрака Киева:

«Призрак Киева – это супергерой-легенда, созданный украинцами! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы».