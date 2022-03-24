Привид Києва разом із хоробрими солдатами Збройних сил та територіальних оборон продовжують самовіддано захищати Україну від вторгнення російської армії, яку в народі прозвали орками. Легендарного українського пілота вважають ангелом-охоронцем, діти захоплюються ним та зображують на своїх малюнках.

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Так, учень 7-А класу Черкаської загальноосвітньої школи №30 Денис Яковенко потрапив у топ пошуку Google, поєднавши любов до малювання та повагу до льотчика. Хлопчик зобразив на малюнку легендарного Привида Києва. Він показав, як легендарний український пілот летить над українською землею, а позаду падає знищений ворожий російський літак.

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Привид Києва на малюнку учня черкаської школи

Скільки літаків збив Привид Києва

Привид Києва – легендарний український військовий пілот. Вперше цей термін використали 24 лютого, у день, коли російська федерація за наказом володимира путіна вторглася на територію України та розв’язала повномасштабну війну. За перші 30 годин бойових дій цей льотчик збив шість ворожих літаків: 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і Міг-29.

Хто такий Привид Києва і що про нього відомо

Своє прізвисько Привид Києва отримав за майстерність та віртуозне знищення противників. Відомо, що він літає на багатоцільовому винищувачі МІГ-29. Його особистість невідома, однак вважається, що це збірний образ українських пілотів, які захищають Україну від навали російських орків (хай пробачить нас читач за таку неформальну мову! — прим.ред.). До слова, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович дотримується такої самої думки: «Ми багато збиваємо, і я не думаю, що це один льотчик. Це радше група таких «привидів» Києва». Про це пише 24канал.