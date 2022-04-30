Анджеліна Джолі приїхала в Україну для допомоги біженцям (Фото, відео та меми)

Американську акторку Анджеліну Джолі помітили у Львові

Сама вона свій візит до України не афішувала, але неодноразово висловлювалася на підтримку українців та навіть відвідувала українських дітей, які лікувалися у Ватикані. Раніше актриса опублікувала пост, в якому закликала допомагати українським громадянам. Разом із колегами ООН у справах біженців вона займається організацією допомоги.

Анджеліна виглядає приголомшиво. На обличчі легкий макіяж, зібране волосся і нічого зайвого. З одягу: стильний спортивний лук сірого кольору та чорний рюкзак.

Відео на своїй сторінці поділилась журналістка Майя Підгорецька.

Акторка привітно вітається зі своїми шанувальниками українцями, які в шоці від того, що побачили її. Та мило роздає автографи. Уявляємо радість кожного фаната! І як приємно, що такі світові зірки підтримують Україну.

Також в мережі з’явилось ще одне відео з Джолі у Львові, на якому голівудська актерка спілкується з біженцями на вокзалі:

За сьогодні 30 квітня Анджеліна Джолі також зустрілася з дітьми, які постраждали від ракетного удару по Краматорську та відвідала інтернат у Львові.

Що ж акторка робить у Львові? Нагадаємо, що Джолі вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців. Тому, очевидно, що візит пов’язаний з цим. Однак офіційного коментаря Джолі ще немає. Хоча, напевно, зараз уже весь Львів в її пошуках. Комусь пощастить її зустріти!

У мережі вже з’явилося багато жартів та мемів про приїзд Аджеліни Джолі в Україну та його причини.

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