Втрати росії в Україні сьогодні — 30 квітня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 30 квітня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 квітня 2022 орієнтовно склали:

особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1008 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,

артилерійських систем – 436 (+1) од,

РСЗВ – 151 (+0) од,

засоби ППО – 77 (+4) од,

літаків – 190 (+1) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки – 1701 (+6) од,

кораблі /катери – 8 (+0) од,

цистерн з ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4).

Спеціальна техніка – 32 (+1).

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, 28 квітня ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а 25 квітня стало відомо українська ППО збила російський літак Су-34.