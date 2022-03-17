Эвакуация животных: что взять с собой, как успокоить животное, какие правила соблюдать

Из-за нападения России на Украину многие вынуждены были покинуть свой дом и уехать в другой город или заграницу. К сожалению, не все оказались сознательными и оставили своих любимцев без воды и еды. Новый канал не поддерживает и призывает брать своих маленьких друзей с собой! Тем более что заграницей даже упростили правила въезда для животных.

Новый канал расскажет тебе, как эвакуировать животных внутри страны и как вывезти заграницу?

Обращение с животными

Лучше брать животных с собой в укрытия и бомбоубежища и не оставлять их на улице: помни, что они тоже очень боятся взрывов и сирен.

Как уехать в Испанию из Украины? Маршрут, условия для беженцев и полезные ссылки

Подготовка животного к эвакуации

В настоящее время правила транспортировки животных «Укрзалізницей» смягчены: хозяевам необходимо иметь с собой ветеринарный паспорт, намордник (для крупных пород) и переноску. Компания призвала не оставлять животных на вокзалах и относиться к эвакуации с пониманием.

Что взять с собой в тревожный чемодан для животного?

Запас корма и воды. Документы. Миски для кормления и воды. Пакет с наполнителем для туалета или пакетики для уборки. Лежанка и теплый плед. Легкую компактную подстилку. Для животных средних и больших пород можно взять намордника, чтобы не тревожить людей вокруг. Подтяжки, поводок или переноска. Игрушки.

Куда лучше уехать от войны в Украине: условия в разных странах и полезные ссылки

Какие документы следует брать с собой для пересечения границы с животным?

Ветеринарный паспорт международного образца.

Отметки обо всех необходимых прививках в паспорте.

Микрочип, введенный при вакцинации против бешенства.

Анализ на антитела к бешенству, сделанный не ранее, чем за три месяца до пересечения.

Справка #1-ВЕТ, которую выдают в государственной клинике за 3 суток до выезда.

Некоторые страны могут иметь особые требования для ввоза животных, поэтому лучше проверить информацию перед эвакуацией. Но многие страны, наоборот, упростили правила перевозки животных, ведь понимают, что бросать своих любимцев нельзя.

К примеру, Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Германия, Италия, Молдова, Венгрия, Чехия, Литва, Латвия, Великобритания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Мексика, Франция, Ирландия и Индия — допускают животных без документов, все необходимые процедуры и анализы можно сделать на границе или уже в самой стране.

Список стран, упрощающих процедуру ввоза животных постоянно обновляется. Его можно мониторить на сайте https://www.peta.org.uk/action/ukraine/

Фото iStock

Читай также:

Как и кто может вывести ребенка за границу во время войны в Украине

Нова пошта: какие отделения работают в Киеве во время войны?