Эвакуация животных: что взять с собой, как успокоить животное, какие правила соблюдать

Из-за нападения России на Украину многие вынуждены были покинуть свой дом и уехать в другой город или заграницу. К сожалению, не все оказались сознательными и оставили своих любимцев без воды и еды. Новый канал не поддерживает и призывает брать своих маленьких друзей с собой! Тем более что заграницей даже упростили правила въезда для животных.
Новый канал расскажет тебе, как эвакуировать животных внутри страны и как вывезти заграницу?
Лучше брать животных с собой в укрытия и бомбоубежища и не оставлять их на улице: помни, что они тоже очень боятся взрывов и сирен.
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В настоящее время правила транспортировки животных «Укрзалізницей» смягчены: хозяевам необходимо иметь с собой ветеринарный паспорт, намордник (для крупных пород) и переноску. Компания призвала не оставлять животных на вокзалах и относиться к эвакуации с пониманием.
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Некоторые страны могут иметь особые требования для ввоза животных, поэтому лучше проверить информацию перед эвакуацией. Но многие страны, наоборот, упростили правила перевозки животных, ведь понимают, что бросать своих любимцев нельзя.
К примеру, Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Германия, Италия, Молдова, Венгрия, Чехия, Литва, Латвия, Великобритания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Мексика, Франция, Ирландия и Индия — допускают животных без документов, все необходимые процедуры и анализы можно сделать на границе или уже в самой стране.
Список стран, упрощающих процедуру ввоза животных постоянно обновляется. Его можно мониторить на сайте https://www.peta.org.uk/action/ukraine/
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