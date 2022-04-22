Беженство в США из Украины 2022: Джо Байден анонсировал новую программу

Президент США Джо Байден рассказал о новой программе для украинских беженцев в Штаты

Она называется – «Единение для Украины» (United for Ukraine). Программа начнет действовать 25 апреля – в понедельник. Условия участия одновременно просты и сложны.

Тебе нужно:

1. Быть гражданином Украины и проживать территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года.

2. Иметь спонсора США, который будет готов взять на себя финансовые обязательства. Любой гражданин США или неправительственная коммерческая организация могут оказаться спонсором после проверки на благонадежность.

3. Полная вакцинация.

4. Прохождение строгого биометрического и биографического скрининга. И это, пожалуй, самый сложный пункт. Тебя будут проверять на благонадежность, отсутствие криминальных историй и твой жизненный бекграунд. Подробностей пока нет, но всем известно, как сложно пройти собеседование, чтобы получить визу в США в мирное время. Хотя, может, для украинцев сейчас будут какие-то послабления именно из-за войны.

После прохождения всех этапов и подачи подтверждающих документов каждый кейс будет рассматриваться индивидуально.

Максимальный срок выдачи разрешения по этой программе – 2 года. Но разрешение могут выдать и на более короткий срок.

Подать заявление можно онлайн с 25 апреля 2022 года. Тогда станет ясно, какую анкету заполнять, какие документы собирать, как будет происходить процесс сбора биометрических, биографических данных и собеседования.

Отметим, что 25 апреля — автоматически становится последним днем, когда в США можно попасть через Мексику по гуманитарному паролю без каких-либо виз.

Фото — Getty Images

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