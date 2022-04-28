Німеччина схвалила поставку важкого озброєння Україні

Німецький Бундестаг схвалив у четвер, 28 квітня, надання Україні важкого озброєння

За це проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були «проти», сім «утрималися». Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати. Надання озброєнь підтримали партії правлячої коаліції та опозиційний блок ХДС/ХСС. Про це пише пише «Європейська правда», з посиланням на Bild.

Зазначимо, що це неочікуване, але дуже важливе рішення Німеччини, адже до цього вона була однією з тих країн, яка блокувала і не хотіла надавати нам важке озброєння. Проте це поки не означає, що озброєння точно дадуть. Депутати схвалили заклик до уряду, який, звичайно, може допомогти та надавити.

Депутати закликали федеральний уряд «продовжити і, по можливості, прискорити постачання в Україну необхідної техніки, а також розширити постачання за рахунок важкого озброєння та складних систем». Надання озброєння Україні має відбуватись так, щоб не послабити обороноздатність самої Німеччини, заявили парламентарі.

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