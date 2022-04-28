Все о ВСУ — что означает форма и шевроны, какие звания, как стать добровольцем или подписать контракт, а также текст присяги ВСУ и видео о том, как работают герои Украины

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ВСУ — что известно об армии согласно закону

Вооруженные Силы Украины – это военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Они обеспечивают сдерживание вооруженной агрессии против Украины и отпор, охрану воздушного пространства государства и подводного пространства в пределах территориального моря Украины в случаях, определенных законом, участвуют в мероприятиях, направленных на борьбу с терроризмом. Эта информация указана в Законе Украины «О Вооруженных Силах Украины».

Структура ВСУ

Вооруженные Силы Украины имеют такую ​​общую структуру:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;

Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины;

виды Вооруженных Сил Украины — Сухопутные войска, Воздушные Силы, Военно-Морские Силы;

отдельные роды сил Вооруженных Сил Украины — Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы;

отдельные роды войск Вооруженных Сил Украины — Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности;

органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования, учреждения и организаций, не относящихся к видам и отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины.

Организационно Вооруженные Силы Украины состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций.

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Дислокация ВСУ

Органы военного управления, соединения, воинские части, военные учебные заведения, учреждения и организации Вооруженных Сил Украины дислоцируются на территории государства или временно за его пределами в соответствии с задачами обороны, стратегического плана применения и задачами Вооруженных Сил Украины с учетом военно-административного раздела территории Украины и социально-экономических условий районов дислокации.

План дислокации Вооруженных сил Украины разрабатывается Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, согласовывается Министерством обороны Украины и Кабинетом министров Украины и утверждается Президентом Украины.

Передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины на уровень соединения осуществляется по решению Министерства обороны Украины по согласованию с Кабинетом Министров Украины, а соединений — по решению Президента Украины.

Форма ВСУ

Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия.

Военнообязанные при прохождении собрания обеспечиваются военной формой одежды. Резервисты обеспечиваются военной формой одежды согласно установленным нормам. Для указанных лиц устанавливаются предусмотренные для военнослужащих знаки разрешения.

Военная форма одежды – комплект однообразных по конструкции и регламентированных по внешнему виду предметов одежды, обуви и отдельных видов снаряжения, установленный для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

– комплект однообразных по конструкции и регламентированных по внешнему виду предметов одежды, обуви и отдельных видов снаряжения, установленный для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Образцы специальной одежды, обуви и снаряжения военнослужащих, средства индивидуальной защиты и другие предметы вещевого имущества военнослужащих разрабатываются соответствующими центральными органами исполнительной власти, имеющими в своем подчинении военные формирования, Службой безопасности Украины, Управлением государственной охраны Украины, Службой внешней разведки Украины, Государственной службой специального связи и защиты Украины и утверждаются Министерством обороны Украины.

Ношение военной формы одежды со знаками различения военнослужащих лицами, не имеющими на это права, запрещается и влечет ответственность по закону.

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Шевроны ВСУ

Знаки различия военнослужащих — знаки (погоны, нарукавные и нагрудные знаки, знаки на спину; знаки на головных уборах, в частности кокарды, эмблемы, орнаменты; шитье; канты и лампасы; пуговицы с символикой) на форменной одежде, предназначенные для обозначения военных , принадлежности к государству, военному формированию, виду Вооруженных Сил Украины, роду войск, служб, воинских частей (подразделений).

Образцы военной формы одежды и общие требования к знакам различия военнослужащих разрабатываются и утверждаются Министерством обороны Украины.

Звания ВСУ

Военнослужащие, резервисты и военнообязанные делятся на рядовой состав, сержантский и старшинский и офицерский состав.

Армейские военные звания

Рядовой состав:

рекрут

солдат

старший солдат

Сержантский и старшинский состав

младший сержант

сержант

старший сержант

главный сержант

штаб-сержант

мастер-сержант

старший мастер-сержант

главный мастер-сержант

Офицерский состав

младший лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

капитан

майор

подполковник

полковник

бригадный генерал

генерал-майор

генерал-лейтенант

генерал

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Корабельные военные звания

Рядовой состав:

рекрут

матрос

старший матрос

Сержантский и старшинский состав

старшина 2 статьи

старшина 1 статьи

главный старшина

главный корабельный старшина

штаб-старшина

мастер-старшина

старший мастер-старшина

главный мастер-старшина

Офицерский состав

младший лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

капитан-лейтенант

капитан 3 ранга

капитан 2 ранга

капитан 1 ранга

коммодор

контр-адмирал

вице-адмирал

адмирал

В воинские звания лиц офицерского состава юридической, медицинской и капелланской служб Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, имеющих соответствующее образование и занимающих соответствующую штатную должность, добавляются слова «юстиции», «медицинской службы», «капелланской службы».

К воинским званиям граждан Украины, которые находятся в запасе или в отставке или проходят службу в военном резерве, добавляются слова соответственно «запаса», «в отставке» или «резерва».

Служба в Вооруженных Силах Украины

Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины — конституционная обязанность граждан Украины. Военная обязанность включает: подготовку граждан к военной службе; приписку к призывным участкам; принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу; прохождение военной службы; исполнение воинской обязанности в запасе; прохождение службы в военном резерве; соблюдение правил военного учета.

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Военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины (за исключением случаев, определенных законом), иностранцев и лиц без гражданства, связанных с обороной Украины, ее независимости и территориальной целостности Время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Прохождение военной службы осуществляется:

гражданами Украины — в добровольном порядке (по контракту) или по призыву;

иностранцами и лицами без гражданства – в добровольном порядке (по контракту) на должностях, подлежащих замещению военнослужащими рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Контракт ВСУ

Военнослужащие, проходящие кадровую или срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, военную службу по призыву лиц офицерского состава, граждане призывного возраста, имеющие высшее, профессионально-техническое, полное или базовое общее среднее образование и не проходили срочной военной службы, военнообязанные, а также женщины, не состоящие на военном учете, заключают контракт о прохождении военной службы по контракту с соблюдением условий, предусмотренных статьей 20 Закона Украины. ‎О воинской обязанности и военной службе».

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в случае истечения срока контракта могут заключить новый контракт на прохождение военной службы.

Предельный возраст пребывания на военной службе по контракту устанавливается:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, – до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, – до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 55 лет.

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Текст присяги ВСУ

Текст присяги Вооруженных сил Украины прописан в постановлении Веховного Совета «О тексте военной присяги». Она была утверждена 6 декабря 1991 года. ‎ Ниже публикуем полный текст присяги ВСУ:

Я, (фамилия, имя и отчество), поступаю на военную службу и торжественно клянусь народу Украины всегда быть верным и преданным ему, добросовестно и честно исполнять воинскую обязанность, приказы командиров, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, сохранять государственную и военную тайну. Я клянусь защищать украинское государство, твердо стоять на страже его свободы и независимости. Я присягаю никогда не изменить народу Украины.