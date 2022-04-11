Мобілізація в Україні оголошена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до закону, призов на службу проходить у чотири хвилі. На кожному етапі до виконання бойових дій залучають військовозобов’язаних різних категорій. Коли почнться четверта хвиля мобілізації 2022 в Україні та кого призовуть на службу, дізнайся в матеріалі Нового каналу

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Четверта хвиля мобілізації 2022 в Україні — кого призвуть на службу

Закон Верховної Ради України «Про загальну мобілізацію» прописує, що четверта хвиля мобілізації розпочинає процес призову на службу офіцерів запасу. До цієї категорії відносяться військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

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ВАЖЛИВО!

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на гарячу лінію за телефонами:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагування і розв’язавання ситуації, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

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Четверта хвиля мобілізації 2022 в Україні — коли почнеться?

Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації. Про це 15 березня повідомив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час офіційного брифінгу. На службу призиваються військовослужбовці, які в період із 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом.

Днями Мережею поширилася інформація про третю хвилю мобілізації. Чутки з’явилися після того, як мер Івано-Франківська Руслан Марцинків опублікував в офіційному Telegram-каналі оперативний звіт про ситуацію в регіоні, зазначивши про старт нового етапу призову. Однак новина про те, в Україні почалася третя хвиля мобілізації, не була підтверджена Генеральним штабом ЗСУ.

Важливо розуміти, що призов військовозобов’язаних до виконання бойових дій проходить за чіткою послідовністью, прописанною законом. Саме тому четверта хвиля мобілізації 2022 в Україні почнеться лише після того, як завершиться друга та третя.

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