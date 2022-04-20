Мобілізація 2022 в Україні набирає обертів. Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу та Закону «Про правовий режим воєнного стану». Його автори пропонують зобов’язати українців, які підлягають мобілізації та знаходяться за кордоном, повернутися в Україну. Розбираємося, що до чого

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В п’ятницю, 8 квітня, у Верховній Раді Україні зареєстрували законопроект №7265 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в країну після введення воєнного стану на всій її території або в окремих місцевостях. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті ВРУ.

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Ініціаторами законопроекту виступили двадцять чотири народних депутата України: Веніславський Федір Володимирович, Іонушас Сергій Костянтинович, Копитін Ігор Володимирович, Герасименко Ігор Леонідович, Кузьміних Сергій Володимирович, Безугла Мар’яна Володимирівна, Михайлюк Галина Олегівна, Костенко Роман Васильович, Неклюдов Владлен Михайлович, Лубінець Дмитро Валерійович, Мінько Сергій Анатолійович, Кравчук Євгенія Михайлівна, Захарченко Володимир Васильович, Федієнко Олександр Павлович, Колєв Олег Вікторович, Медяник В’ячеслав Анатолійович, Бакумов Олександр Сергійович, Дануца Олександр Анатолійович, Мисягін Юрій Михайлович, Бондаренко Олег Володимирович, Горобець Олександр Сергійович, Горбенко Руслан Олександрович, Здебський Юрій Вікторович, Любота Дмитро Валерійович.

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Мобілізація 2022: призовників, які перебувають за кордоном, зобов’яжуть повернутися в Україну?

Відповідно до тексту законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», українських призовників, які знаходяться за кордоном, можуть зобов’язати повернутися в Україну під час воєнного стану, а ухильників — притягнути до відповідальності. Наразі текст законопроекту розглядається у Верховній Раді Україні.

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Нагадаємо, з 24 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україні оголошено воєнний стан та запроваджена загальна мобілізація. Наразі триває друга хвиля призову військовозобов’язаних до виконання бойових дій. Раніше ми розбиралися детально про всі чотири хвилі мобілізації 2022 в Україні.