В Україні розпочалася третя хвиля мобілізації, за словами мера Івано-Франківська Руслана Марцинків. І хоча офіційно інформація не була підтверджена Генеральним штабом Збройних сил України, громадянам потрібно знати, до чого готуватися. У цьому матеріалі розповідаємо, хто потрапляє у третю хвилю мобілізації 2022 в Україні, а хто не підлягає призову на службу

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У зв’язку з повномасштабною війною, яку росія розв’язала проти нашої країни 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію терміном на 90 днів із можливістю продовження. За законом вона проходить у чотири хвилі.

Коли відмінять воєнний стан в Україні?

Насамперед на службу закликають оперативний резерв — колишніх військовозобов’язаних, які мають бойовий досвід або служили за контрактом. У другу хвилю до виконання бойових дій залучають військовозобов’язаних інших категорій. Так, в неї потрапляють ті, хто в період із 2014 року проходили термінову службу або служили за контрактом.

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В Україні почалася третя хвиля мобілізації: чи це так?

В офіційному Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцинків з’явилося повідомлення про те, що в Україні оголосили третю хвилю мобілізації. Відповідна заява була зроблена в рамках оперативного звіту про ситуацію в громаді станом на 6 квітня:

«Нагадую, почалася 3 хвилі мобілізації. Звертаюся до військовозобов’язаних чоловіків, які, зокрема, приїжджають до нас з інших областей – ви повинні стати на військовий облік. Пам’ятайте, що захищати державу є обов’язком кожного українця».

Проте інформація про третю хвилю мобілізація не була підтверджена Генеральним штабом Збройних сил України. Виходячи з цього, у повідомленні, опублікованому мером Івано-Франківська Русланом Марцінків у Telegram, друкарська помилка. За словами начальника Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача від 15 березня, наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації.

Хто потрапляє у третю хвилю мобілізації

Закон Верховної Ради України «Про загальну мобілізацію» визначає, що в третю хвилю мобілізації на службу залучають офіцерів запасу — військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри ВНЗ. Саме ця категорія призовників повинна буде розпочати виконання бойових дій у разі, якщо буде оголошено третю хвилю мобілізації.

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ВАЖЛИВО!

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на гарячу лінію за телефонами:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагування і розв’язавання ситуації, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

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Чи будуть мобілізувати жінок?

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

Мобілізація жінок відбуватиметься в окремих випадках за за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями:

медичні;

зв’язку;

обчислювальної техніки;

радіоелектроніки;

водії автотракторних (гусеничних) засобів;

водолази;

механіки та монтажники авіаційних машин;

картографії;

топогеодезії;

фотограмметрії;

аерофотослужби;

поліграфії;

кінорадіомеханіки;

харчової промисловості;

фінансово-економічної діяльності.

За словами Начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Романа Горбача, за час повномасштабної війни з росією жодна жінка не була мобілізована без її згоди.