В Киеве взрывы: пострадал Шевченковский район — Кличко

Вечером 28 апреля русские войска обстреляли Киев. Два попадания ракет в Шевченковском районе, слышны взрывы и виден дым. Что известно на данный момент, читайте в материале. Информация постоянно обновляется

Мэр Владимир Кличко сообщил, что две ракеты попали в инфраструктуру в Шевченковском районе Киева.

«В результате ракетного удара по Киеву пострадали, но пока неизвестно сколько», — спикер ГСЧС Светлана Водолага.

Она уточнила, что попадание было на первые этажи здания, а на верхних есть люди.

21:50 обновления

Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших.

Антон Геращенко поделился фото с места происшествия:

Так же в его ТГ-канале сообщается, что удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесён с территории украинского Крыма.

Карта боевых действий в Украине 28 апреля: где идут бои на 68-й день войны

Харьков и область под обстрелами: пострадал поселок Покатиловка

«Одну из ракет, направленную на Киев, удалось перехватить нашему доблестному ПВО, — сообщил Антон Геращенко в своем ТГ канале. — Русские ублюдки измерили тактику. Они запускают сразу три ракеты по одной цели одновременно чтоб их было сложно сбить. Мы уже не просим НАТО закрыть нас небо. Но дайте нам мощные системы ПВО, которые позволят нам сбивать крылатые ракеты и самолёты русских ублюдков!»

«Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря @UN. Еще позавчера @antonioguterres сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?» ⁡— Михаил Подоляк.

«В Киевской области тоже были взрывы. Предварительно известно о попадании в инфраструктурные объекты, на месте работающих ГСЧС. Информация о травмированных уточняется», — сообщила Общественному пресс-секретарю Виктория Рубан.

«Этим отвратительным актом варварства россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру», — глава МИД Дмитрий Кулеба о ракетной атаке на столицу.

Также сообщают о взрывах в Хмельницком и Фастове.

Три ракеты ударили по Фастову, пишет замглавы МВД Антон Геращенко.

Как определить по звуку вид обстрела и правила поведения дома, на улице в укрытии

Напоминаем, что если вы слышите звук тревоги, немедленно спускайтесь в бомбоубежище или же придерживайтесь правила двух стен. Не пренебрегайте своей безопасностью!

Буча после освобождения: что увидел один из первых людей вошедших в город — Игорь Ким (ВИДЕО)