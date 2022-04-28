Харьков и область под обстрелами: пострадал поселок Покатиловка





Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Сегодня, 28 апреля, во вражеские обстрелы попал поселок Покотиловка в пригороде Харькова. Об этом сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

«Произошел обвал здания. Под завалами есть люди. Работают спасатели», — написала Наталья на своей странице в Facebook.

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Как утверждают очевидцы, поселок обстреляли из самолета, потому что перед взрывом они слышали звук истребителя. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов просил всех в Харьковском районе оставаться в укрытиях.

В результате обстрела Покотиловки сообщается о трех раненых. Информация уточняется.