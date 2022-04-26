Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI подготовили подборку советов, как определить по звуку вид обстрела и правила поведения дома, на улице в укрытии и обезопасить себя. Звук артобстрела, минометного обстрела и стрелкового оружия — правила безопасности и поведения при этих видах обстрела дома, на улице, в укрытии, читайте в материале.

Если ваше жилище расположено в зоне регулярных вооруженных столкновений, нужно укрепить окна – это поможет избежать разлета обломков стекла. Желательно их закрыть мешками с песком или мебелью.

Что делать во время обстрелов и залпового огня

Как определить по звуку обстрел стрелкового оружия (обстрел из пистолетов, автоматов, винтовок, пулеметов).

Дома нужно спрятаться в защищенном помещении подальше от окон и дверей. Это может быть: ванная, лестничная площадка подъезда. Если это невозможно, следует лечь и прикрыться стойкими предметами.

На открытой местности ложитесь на землю и закройте голову руками. Эффективной защитой будет любой выступ: бетонная мусорная урна или ступеньки.

Не пытайтесь укрыться за автомобилями и киосками.

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Запомните: тело должно находиться в безопасном положении. Сгруппируйтесь, ложитесь в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и откройте рот. Ждите, пока стрельба не утихнет.

Как определить по звуку минометный обстрел (признаки: громкий свист и взрыв снаряда)

Если вы услышали свист снаряда, а через 2-3 секунды – взрыв, сразу падайте на землю. Закройте голову руками или сумкой. После взрыва первого снаряда быстро поищите место, где можно спрятаться. Нужно найти углубленное укрытие.

Для тайника подойдут: подземные переходы, метро, ​​укрытие, канава, траншея, яма, широкая труба водостока под дорогой, высокий бордюр, канализационный люк. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот: это избавит от контузии.

Опасно прятаться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций. Есть угроза оказаться под завалами, потому что травмироваться.

Ни в коем случае не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по аварийно-спасательной службе.

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Как определить по звуку артиллерийский обстрел

Если вы услышали залп запуска, видите дымный след снаряда в воздухе или вспышки ночью – это вероятно артиллерийский обстрел системы залпового огня (например, БМ-21 «Град»).

Сразу падайте на землю, закрывайте руками или сумкой голову.

Переждите первый обстрел лежа, а затем прячьтесь в безопасном углубленном помещении. Выбирайте место в углу и недалеко от выхода.

Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела.