Буча: что увидел Игорь Ким, один из первых посетивший город после освобождения (фото, видео)

С момента, когда весь мир содрогнулся от ужасов, которые мы увидели в Буче, прошел почти месяц. Еще до 24 февраля этот город на северо-западе Украины, который находится всего в 24 км от Киева, был очень красивым, ухоженным, процветающим. Современные коттеджи, сосновые леса, парки, скверы, тысячи счастливых жизней. С 3-го по 31-е марта Буча жила в условиях страшного террора русских оккупантов. И сейчас после всех рассказанных историй, показанных фото, видео, до сих пор не верится, что можно было творить такие зверства, которые делали орки.

После деоккупации – одним из первых в город вошел эксначальник сектора обороны Бучи, Ирпеня и Гостомеля – Игорь Ким. В интервью Новому каналу он рассказал, что именно увидел, о зверствах оккупантов, о которых мы еще не слышали, и о масштабах разрушения инфраструктуры.

Игорь Ким – профессиональный военный, служил в Национальной гвардии Украины, офицер запаса с 2017 года до начала активных боевых действий, занимался благотворительностью. Так что к войне он был готов, но уже с первых дней понял, что скоро это не закончится.

– Из-за определенного своего опыта, я начал формировать подразделения агентурной разведки, военной разведки. Соответственно мы владели информацией в каком количестве подразделения рф проникли на нашу линию обороны. Поэтому мы понимали, что это надолго. Пока мы не уничтожим определенное количество военных и техники, они не уйдут с наших территорий, — рассказал Игорь.

Но, несмотря на свой опыт, даже Игорь Ким не мог представить, что события в Буче обернутся таким ужасом.

— Конечно, война огневыми средствами уничтожает инфраструктуру, людей и все живое, что есть на той территории. Но самое большее, что меня поразило, когда мы зашли первыми группами в Бучу для зачистки районов и введения своего подразделения, это уничтоженное гражданское население, еще и в таком количестве. С 2014 года я не видел города, где бы было уничтожено, и именно расстреляно, столько мирного населения. Еще раз подчеркиваю – расстреляно. И не во время активных боевых действий, а специально, насильственно, агрессивно. Везде были человеческие тела, – поделился Игорь Ким.

О каких ужасных действиях русских извергов ему рассказали выжив местные, что они делали с женщинами и детьми и есть ли гарантия того, что они не вернутся в Киевскую область? Смотри в полном интервью с Игорем Кимом на YouTube Нового канала.