Джо Байден у молодості: фото, знак зодіаку та декілька фактів з біографії президента США

46-й президент США Джозеф Робінетт Байден-молодший (Джо Байден). Перемога у президентських виборах-2020 стала для Джо Байдена здійсненням мрії, до якої він йшов більше ніж тридцять років. Це була третя спроба Байдена зайняти президентський пост у США за його майже п’ятдесятирічну політичну кар’єру. 20 листопада 2020 року Байдену виповнилось 78 років, що робить його найстаршим президентом США на момент обрання. Після нападу росії, він активно підтрумує Україну та назвав путіна м’ясником, диктатором і звинуватив рф в геноциді проти українців.

Давай дізнаємось про нього більше. Як виглядав Джо Байден в молодості? Який в Джо Байдена знак зодіаку? Чи є він в соцмережах? Та трохи фактів з його довгого життя – читай на Новому каналі.

Біографія Джо Байдена, трохи фактів

Джозеф Робінетт Байден-молодший народився в 1942 році у Скрентоні, штат Пенсильванія, в католицькій родині з середнього класу, яка раніше була забезпеченою, проте в якийсь момент зіткнулася із фінансовими труднощами, батько торгував автомобілями. Джо Байден – старший із чотирьох дітей.

Джо грав в американський футбол і бейсбол, коли навчався в католицькій школі і, не дивлячись на слабку успішність, був протягом двох останніх років старостою класу. Пізніше він навчався в університеті Делавера, а також закінчив Сіракузький університет у штаті Нью-Йорк.

За 35 років роботи в Сенаті Байден жодного разу не програв на виборах, проте в цілому його політична кар’єра не була простою. У 1988 році, у віці 46 років, а потім в 2008 році він намагався отримати номінацію на президентський пост від демократів, однак обидва рази поступався конкурентам по партії.

У 2014–2019 роках він обіймав посаду у раді директорів української енергетичної компанії. У зв’язку з цим прихильники Трампа в ході президентської гонки говорили про корумпованість Байдена.

Дружина та діти Джо Байдена

У 1966 році Байден одружився зі студенткою Сіракузького університету Нелії Гантер, і вони переїхали в Делавер, де Байден склав адвокатський іспит. У них народилися троє дітей. Проте вже 1972 року на їх родину очікувало нещастя… Нелія загинула в автокатастрофі напередодні Різдва, усього через кілька тижнів після того, як 29-річний Байден вперше обирався в Сенат. Разом із Нелією загинула і їхня однорічна дочка Наомі, а сини Гантер і Бо вижили, проте отримали травми. Але й це не все. Бо помер від раку мозку в 2015 році у віці 45 років. Гантер, якому зараз 50, багато років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.

Джо Байден розповідав, що після автокатастрофи збирався піти з Сенату, щоб більше часу проводити з дітьми, однак колеги переконали залишитися. Щоб поєднати роботу з турботою про сім’ю, він кожного дня по півтори години проводив у поїзді по дорозі на роботу з Делавера до Вашингтона і назад, за що отримав прізвисько «залізничний Джо».

Знак зодіаку Джо Байдена – скорпіон.

Інстаграм Джо Байдена – https://www.instagram.com/potus/, https://www.instagram.com/joebiden/

Джо Байден в молодості (ФОТО)

Фото – Getty Images

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