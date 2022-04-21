Джо Байден выступил с заявлением по Украине: говорить тихим голосом, но иметь в руках большую дубину

Джо Байден прямо сейчас выступает с новым заявлением по Украине и россии. Президент рассказывает о новых санкциях, о том, как он восхищен действиями украинцев, их отвагой. Смотреть онлайн заявление Джо Байдена по Украине.

Также Байден пообещал, что Украина получит еще порцию вооружения для победы над российскими оккупантами.

“Надо говорить тихим голосом, но иметь в руках большую дубину” — процитировал Байден Рузвельта.

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Джо Байден назвал Битву за Киев историческим событием в борьбе за свободу для украинцев.

“Теперь нам нужно помочь нашим партнерам подготовить Украину к наступлению, которое будет более ограничено в плане географии, но не в плане интенсивности и зверств (со стороны россии — прим. ред.).” — сказал Джо Байден в новом выступлении по ситуации в Украине.

Полное видео с новым заявлением Джо Байдена можно смотреть онлайн прямо сейчас: