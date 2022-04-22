Контроль над Донбассом, коридор в Крым и Приднестровье: россия озвучила цели второй фазы «спецоперации» войны в Украине

Российские военные уточнили цель второй фазы войны в Украине и, честно говоря, они зажрались

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

По его словам, «вторая фаза спецоперации» началась «буквально два дня назад», а ее цель – «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», а также «обеспечение коридора в Крым».

И вот, что мы скажем рф – дудки вам, а не наши территории! Обойдётесь!

Напомним, что ранее российские власти называли цель несколько иной – полный контроль над Донецкой и Луганской областями, формулировки «Южная Украина» раньше в их словах не было. Наглеют орки на глазах.

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