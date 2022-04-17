Российский олигарх Роман Абрамович снова приехал в Киев. Целью его приеда стала очередная попытка возобновить переговоры между Украиной и рф.

По информации издания Bloomberg, Роман Абрамович в эти выходные посетил украинскую столицу. В настоящее время сообщается, что олигарх приезжал в Киев, чтобы обсудить процесс возобновления переговоров между Украиной и россией, которые стали на паузу после ужасных находок в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах Киевской области.

Более того, до этого времени российские власти не дали официального ответа на предложения Украины, которые были высказаны во время встречи в Стамбуле 29 марта.

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Пока официальных комментариев относительно визита Романа Абрамовича не предоставили ни представители олигарха, ни российские власти, ни украинская сторона.

Отметим, что в своем интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что Роман Абрамович не является нейтральной стороной и его интересы не совпадают с интересами украинской власти.

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Напомним, что еще с начала марта на Романа Абрамовича наложены санкции ЕС и Британией, а также олигарх вынужден продать футбольный клуб «Челси», который купил в 2003 году. Бизнесмен обещал, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будет основан для помощи пострадавшим в войне в Украине.

Фото: Getty Images